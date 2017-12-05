Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0181 RUR   0.0289 GBR   2.2894 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 7 Дек 8 Дек

Финансы 05.12.2017 10:08

АБР утвердил выделение Азербайджану кредита в $400 млн на развитие железнодорожной системы

Азиатский банк развития (АБР) утвердил предоставление Азербайджану кредита на сумму $400 млн на развитие железнодорожной системы, отмечается в информации на сайте банка.

"Совет директоров АБР на заседании 1 декабря утвердил кредит в размере $400 млн на программу развития железнодорожной системы Азербайджана", - отмечается в информации.

За счет средств кредита планируется проведение мероприятий, направленных на усиление системы управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", повышение финансовой эффективности общества, создание новой корпоративной структуры АЖД. Кроме этого, планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру от Баку до границы с Россией.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АБР, АЖД, КРЕДИТ


Похожие новости


Руководство АБР в начале октябре обсудит сроки утверждения кредита в $400 млн на развитие железнодорожной системы Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]