АБР утвердил выделение Азербайджану кредита в $400 млн на развитие железнодорожной системы

Азиатский банк развития (АБР) утвердил предоставление Азербайджану кредита на сумму $400 млн на развитие железнодорожной системы, отмечается в информации на сайте банка.
"Совет директоров АБР на заседании 1 декабря утвердил кредит в размере $400 млн на программу развития железнодорожной системы Азербайджана", - отмечается в информации.
За счет средств кредита планируется проведение мероприятий, направленных на усиление системы управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", повышение финансовой эффективности общества, создание новой корпоративной структуры АЖД. Кроме этого, планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру от Баку до границы с Россией.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
А.Азизов
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