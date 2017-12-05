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ТЭК 05.12.2017 10:12

Казахстан пошел на большой компромисс, согласившись продлить соглашение ОПЕК+ - Минэнерго

Согласие Казахстана участвовать в продлении соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до конца 2018 года является большим компромиссом, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Почти все страны, которые участвовали в соглашении ОПЕК+, они подписали 30 ноября в Вене соглашение о продлении его до конца следующего года. Речь о том, что на том же уровне, который был в предыдущем соглашении, страны сохранят добычу. Для нас это сложно сделать, и то, что мы продлили, было с нашей стороны большим компромиссом для сохранения той цены, которая сейчас есть на рынке", - сказал К.Бозумбаев журналистам в кулуарах "круглого стола" Kazakhstan global investment roundtable во вторник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]