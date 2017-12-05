Казахстан пошел на большой компромисс, согласившись продлить соглашение ОПЕК+ - Минэнерго

Согласие Казахстана участвовать в продлении соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до конца 2018 года является большим компромиссом, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Почти все страны, которые участвовали в соглашении ОПЕК+, они подписали 30 ноября в Вене соглашение о продлении его до конца следующего года. Речь о том, что на том же уровне, который был в предыдущем соглашении, страны сохранят добычу. Для нас это сложно сделать, и то, что мы продлили, было с нашей стороны большим компромиссом для сохранения той цены, которая сейчас есть на рынке", - сказал К.Бозумбаев журналистам в кулуарах "круглого стола" Kazakhstan global investment roundtable во вторник.