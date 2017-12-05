Саудовская Аравия и ОАЭ договорились о сотрудничестве вне Совета сотрудничества государств Персидского залива

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о развитии военного, политического и торгового сотрудничества вне Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ), сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

В частности, по его данным, запланировано создание комитета по контролю и координации взаимоотношений между ОАЭ и Саудовской Аравией в военной, политической, экономической, торговой и культурной сферах в интересах обеих стран.

В Кувейте во вторник проходит саммит ССГПЗ, в который входят шесть стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.