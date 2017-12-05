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Дальнее зарубежье 05.12.2017 14:39

Саудовская Аравия и ОАЭ договорились о сотрудничестве вне Совета сотрудничества государств Персидского залива

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о развитии военного, политического и торгового сотрудничества вне Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ), сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

В частности, по его данным, запланировано создание комитета по контролю и координации взаимоотношений между ОАЭ и Саудовской Аравией в военной, политической, экономической, торговой и культурной сферах в интересах обеих стран.

В Кувейте во вторник проходит саммит ССГПЗ, в который входят шесть стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]