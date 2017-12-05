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Дальнее зарубежье 05.12.2017 14:47

Рост цен на железнодорожные билеты в Великобритании будет самым значительным за 5 лет

Британские железные дороги в 2018 году предпримут самое значительное повышение тарифов на пассажирские перевозки за пять лет - в среднем на 3,4%, что превышает темпы инфляции в стране, сообщают во вторник британские СМИ.

Изменения традиционно вступают в силу со 2 января.

Профсоюзные организации раскритиковали железнодорожных операторов, включая UK Rail. Сами операторы заявили, что пытаются сдерживать рост цен - в августе правительство Великобритании допустило повышение регулируемых тарифов, включая сезонные проездные, не более чем на 3,6%.

Британское правительство привязывает допустимое повышение тарифов к индексу розничных цен (RPI), который часто критикуют эксперты, пишет Financial Times. За ориентир обычно принимается июльский показатель, который в этом году вырос на 3,6% в годовом выражении. Вместе с тем рост индекса потребительских цен (CPI) в июле составлял 2,6% годовых, а в октябре ускорился до 3%.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, БИЛЕТЫ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]