Рост цен на железнодорожные билеты в Великобритании будет самым значительным за 5 лет

Британские железные дороги в 2018 году предпримут самое значительное повышение тарифов на пассажирские перевозки за пять лет - в среднем на 3,4%, что превышает темпы инфляции в стране, сообщают во вторник британские СМИ.

Изменения традиционно вступают в силу со 2 января.

Профсоюзные организации раскритиковали железнодорожных операторов, включая UK Rail. Сами операторы заявили, что пытаются сдерживать рост цен - в августе правительство Великобритании допустило повышение регулируемых тарифов, включая сезонные проездные, не более чем на 3,6%.

Британское правительство привязывает допустимое повышение тарифов к индексу розничных цен (RPI), который часто критикуют эксперты, пишет Financial Times. За ориентир обычно принимается июльский показатель, который в этом году вырос на 3,6% в годовом выражении. Вместе с тем рост индекса потребительских цен (CPI) в июле составлял 2,6% годовых, а в октябре ускорился до 3%.