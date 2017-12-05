Грузия важна для безопасности Европы, считает президент

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили считает включение республики в европейские и евроатлантические структуры важным для европейской стабильности и безопасности.

"Если роль Грузии не будет адекватно осмыслена международным сообществом и партнерами, исходя из интересов европейской стабильности и защищенности, и если не будет четко определена цель, что включение Грузии в эти структуры станет реальной стабилизацией европейской стабильности и безопасности, это, по моему мнению, будет попыткой сбежать от реальности", - сказал Г.Маргвелашвили во вторник на конференции в Тбилиси.

Как сообщает администрация президента Грузии, участие в конференции "Тбилисская стратегическая дискуссия", посвященной вопросам национальной и региональной безопасности, которая проходит в президентском дворце, принимают грузинские и международные эксперты, представители аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса, представители правительства и парламента республики.

В ходе выступления на конференции, как отмечает администрация президента, Г.Маргвелашвили также затронул тему ситуации в регионе.

По словам президента Грузии, в нынешнем году ситуация в регионе осложнилась, а "угроза терроризма стала еще более ощутимой".