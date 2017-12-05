Стабильность и безопасность Европы напрямую связаны с Россией - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил во вторник, что добиться безопасности в Европе без России будет невозможно.
"В долгосрочной перспективе безопасность и стабильность (возможна - ИФ) только с Россией и никак без нее", - сказал он, выступая на Берлинском форуме по внешней политике.
Он уточнил, что хотя присоединение Крыма к России и поставило под вопрос мировой порядок, Россия все равно остается критически важным участником европейских отношений.
Он также сказал, что возможное согласие России на учреждение миротворческой миссии ООН на Украине было бы серьезным успехом и первым шагом к началу переговоров о нынешних санкциях против РФ.
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