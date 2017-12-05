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СНГ 05.12.2017 15:26

Испания экстрадировала россиянина, обвиняемого в групповом изнасиловании

Власти Испании выдали России бизнесмена из Ставрополя, обвиняемого в групповом изнасиловании и других преступлениях сексуального характера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство добивалось с конца прошлого года выдачи Валерия Вареникова для привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.132 (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц).

"Следственными органами В.Вареников обвиняется в том, что 21 июля 2012 года совместно с другими лицами, действуя вопреки воли потерпевшей, посадили ее в машину и увезли на открытый участок местности в пределах города Ставрополя, где, применяя физическое насилие, совершили группой лиц изнасилование, а также иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

В апреле 2014 года по поручению Генпрокуратуры РФ В.Вареников был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В сентябре 2016 года обвиняемый был задержан на территории Испании, о чем была уведомлена российская сторона. Тогда же в Испанию был направлен запрос Генпрокуратуры о выдаче россиянина, который был удовлетворен, отметили в надзорном ведомстве.

Во вторник обвиняемый передан российской стороне.

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Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]