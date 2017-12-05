Испания экстрадировала россиянина, обвиняемого в групповом изнасиловании

Власти Испании выдали России бизнесмена из Ставрополя, обвиняемого в групповом изнасиловании и других преступлениях сексуального характера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Надзорное ведомство добивалось с конца прошлого года выдачи Валерия Вареникова для привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.132 (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц).
"Следственными органами В.Вареников обвиняется в том, что 21 июля 2012 года совместно с другими лицами, действуя вопреки воли потерпевшей, посадили ее в машину и увезли на открытый участок местности в пределах города Ставрополя, где, применяя физическое насилие, совершили группой лиц изнасилование, а также иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
В апреле 2014 года по поручению Генпрокуратуры РФ В.Вареников был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В сентябре 2016 года обвиняемый был задержан на территории Испании, о чем была уведомлена российская сторона. Тогда же в Испанию был направлен запрос Генпрокуратуры о выдаче россиянина, который был удовлетворен, отметили в надзорном ведомстве.
Во вторник обвиняемый передан российской стороне.
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