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СНГ 05.12.2017 15:49

ШОС получала заявки на вступление от Катара и Бахрейна, Израиль подавал заявку неоднократно - генсек

Катар и Бахрейн проявляли интерес к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подавали соответствующие заявки, а Израиль подавал такие заявки неоднократно, заявил во вторник генсек ШОС Рашид Алимов.

"К нам поступила заявка от Бахрейна, поступила заявка от Катара, несколько раз заявка идет от Израиля. Я встречался с Биньямином Нетаньяху (премьер-министр Израиля), он говорил: "Почему вы нашу заявку не рассматриваете?", - сказал Р.Алимов во вторник на расширенном заседании ученого совета Института Дальнего Востока РАН.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, ГЕНСЕК, ЗАЯВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]