ШОС получала заявки на вступление от Катара и Бахрейна, Израиль подавал заявку неоднократно - генсек

Катар и Бахрейн проявляли интерес к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подавали соответствующие заявки, а Израиль подавал такие заявки неоднократно, заявил во вторник генсек ШОС Рашид Алимов.

"К нам поступила заявка от Бахрейна, поступила заявка от Катара, несколько раз заявка идет от Израиля. Я встречался с Биньямином Нетаньяху (премьер-министр Израиля), он говорил: "Почему вы нашу заявку не рассматриваете?", - сказал Р.Алимов во вторник на расширенном заседании ученого совета Института Дальнего Востока РАН.