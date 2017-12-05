Политическое будущее Сирии будет в основном формировать Россия - глава МИД ФРГ

Роль России в урегулировании сирийского конфликта значительно возрастает из-за ослабевающего присутствия США на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Результатом снижения влияния США на Ближнем Востоке становится вакуум, заполняемый другими, как, например, присутствием России в Сирии", - сказал З. Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике во вторник.

По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, Россия будет играть ключевую роль в формировании поствоенного будущего Сирии.

"Мы полагаем, что главным образом Россия будет формировать поствоенное политическое будущее Сирии, так как другие не сделают этого", - подчеркнул он.