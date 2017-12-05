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Дальнее зарубежье 05.12.2017 16:00

Политическое будущее Сирии будет в основном формировать Россия - глава МИД ФРГ

Роль России в урегулировании сирийского конфликта значительно возрастает из-за ослабевающего присутствия США на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Результатом снижения влияния США на Ближнем Востоке становится вакуум, заполняемый другими, как, например, присутствием России в Сирии", - сказал З. Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике во вторник.

По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, Россия будет играть ключевую роль в формировании поствоенного будущего Сирии.

"Мы полагаем, что главным образом Россия будет формировать поствоенное политическое будущее Сирии, так как другие не сделают этого", - подчеркнул он.

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Тэги: ФРГ, МИД, РФ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]