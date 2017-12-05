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СНГ 05.12.2017 16:13

Украина не отзывала свою заявку на вступление в ШОС - генсек организации

Заявка Украины на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поданная несколько лет назад, не отозвана до сих пор, сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Украина подавала заявку в 2014 году, и эта заявка не отозвана, но она сохраняет свою силу, что, кстати говоря, для европейцев было очень удивительно", - заявил Р.Алимов на расширенном заседании Ученого совета Института Дальнего Востока РАН.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШОС, УКРАИНА, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]