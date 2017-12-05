Украина не отзывала свою заявку на вступление в ШОС - генсек организации

Заявка Украины на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поданная несколько лет назад, не отозвана до сих пор, сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Украина подавала заявку в 2014 году, и эта заявка не отозвана, но она сохраняет свою силу, что, кстати говоря, для европейцев было очень удивительно", - заявил Р.Алимов на расширенном заседании Ученого совета Института Дальнего Востока РАН.