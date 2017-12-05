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Регион 05.12.2017 16:34

Армения ждет поставок из РФ военной продукции на сумму более $100 млн

Армения и Россия парафировали три соглашения в рамках оборонного кредита на поставку российского оружия, сообщил первый замминистра обороны Армении Артак Закарян.

"Парафированы три соглашения, стоимость которых превышает $100 млн. В Армению будет поставлена полностью новая продукция военного назначения. Речь идет также и о вооружении регионального значения, что повысит уровень нашей безопасности и укрепит потенциал наших ВС", - сказал А.Закарян в парламенте Армении во вторник во время обсуждении вопроса о ратификации кредитного соглашения с РФ.

В рамках российского государственного экспортного кредита будут профинансированы поставки продукции военного назначения российского производства в Армению.

Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.

Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

Ранее президент Армении Серж Саргсян выразил надежду на продолжение программы кредитования закупок российского вооружения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]