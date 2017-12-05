Армения ждет поставок из РФ военной продукции на сумму более $100 млн

Армения и Россия парафировали три соглашения в рамках оборонного кредита на поставку российского оружия, сообщил первый замминистра обороны Армении Артак Закарян.
"Парафированы три соглашения, стоимость которых превышает $100 млн. В Армению будет поставлена полностью новая продукция военного назначения. Речь идет также и о вооружении регионального значения, что повысит уровень нашей безопасности и укрепит потенциал наших ВС", - сказал А.Закарян в парламенте Армении во вторник во время обсуждении вопроса о ратификации кредитного соглашения с РФ.
В рамках российского государственного экспортного кредита будут профинансированы поставки продукции военного назначения российского производства в Армению.
Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.
Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.
Ранее президент Армении Серж Саргсян выразил надежду на продолжение программы кредитования закупок российского вооружения.
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