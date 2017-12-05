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Регион 05.12.2017 16:45

Организация НАТО по техобеспечению и снабжению предоставит Армении 1,5 млн евро на разминирование и утилизацию военной техники

Организация Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО будет помогать в разминировании и утилизации устаревшей военной техники, сообщил первый замминистра обороны Армении Артак Закарян.

"В рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ", - сказал А.Закарян на заседании парламента во вторник во время обсуждения вопроса о ратификации соглашения с Организацией НАТО по техобеспечению и снабжению.

По его словам, стоимость первого этапа программы, в рамках которого будет также создан Фонд доверия НАТО, составляет 1,5 млн евро. "Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия", - отметил А.Закарян.

По его словам, будет утилизировано 140 единиц техники и 21 единица бронетехники.

"Металлолом будет продан. По предварительным данным, будет выручено около 100 тыс. евро, которые будут направлены на программу информирования в сфере разминирования", - отметил замминистра.

Ранее глава комиссии по обороне, нацбезопасности и внутренним делам парламента Армении Корьюн Наапетян сообщил "Интерфаксу", что цель создания фонда - "проведение определенных работ в сфере разминирования".

В феврале 2017 года на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Армении Серж Саргсян особо подчеркнул важность деятельности Фонда доверия НАТО, который начнет работу в скором времени.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]