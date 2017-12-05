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Дальнее зарубежье 05.12.2017 17:03

Палестинцы могут прервать все контакты с США в случае признания Иерусалима столицей Израиля

Дипломатический советник председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса Маджди аль-Халиди заявил во вторник, что руководство Палестины будет вынуждено прекратить все контакты с США, если президент Дональд Трамп признает Иерусалим израильской столицей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его мнению, после подобного шага США потеряют статус переговорщика на Ближнем Востоке.

Ранее власти США анонсировали, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами.

Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, США, ИЗРАИЛЬ, СТОЛИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]