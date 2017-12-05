Палестинцы могут прервать все контакты с США в случае признания Иерусалима столицей Израиля

Дипломатический советник председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса Маджди аль-Халиди заявил во вторник, что руководство Палестины будет вынуждено прекратить все контакты с США, если президент Дональд Трамп признает Иерусалим израильской столицей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его мнению, после подобного шага США потеряют статус переговорщика на Ближнем Востоке.

Ранее власти США анонсировали, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами.

Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.