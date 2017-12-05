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СНГ 05.12.2017 17:17

ЕС призывает Киев к соблюдению прав Саакашвили, надеется на проведение следствия в рамках закона

Представительство Европейского Союза на Украине призывает власти страны к соблюдению прав экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и надеется на проведение следствия по его делу в рамках закона.

"Мы знаем о том, что господину Саакашвили объявлено подозрение. Мы внимательно следим за этим делом и надеемся, что следствие состоится согласно закону и вовремя", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Представительство также призывает власти Украины к соблюдению прав М.Саакашвили.

"Призываем органы власти к тому, чтобы основные права господина Саакашвили были соблюдены", - сказано в ответе.

Как сообщил во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины, М.Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса - "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Планируется его допрос следователями.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, СААКАШВИЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]