ЕС призывает Киев к соблюдению прав Саакашвили, надеется на проведение следствия в рамках закона

Представительство Европейского Союза на Украине призывает власти страны к соблюдению прав экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и надеется на проведение следствия по его делу в рамках закона.
"Мы знаем о том, что господину Саакашвили объявлено подозрение. Мы внимательно следим за этим делом и надеемся, что следствие состоится согласно закону и вовремя", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Представительство также призывает власти Украины к соблюдению прав М.Саакашвили.
"Призываем органы власти к тому, чтобы основные права господина Саакашвили были соблюдены", - сказано в ответе.
Как сообщил во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины, М.Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса - "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Планируется его допрос следователями.
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