Сценарий вступлений Ирана в ШОС реален - генсек организации

Генеральный секретарь Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов считает вполне реальным вступление Ирана в ШОС в определенной перспективе.

"Такие ожидания существуют и такой сценарий возможен. Теперь по времени: вы знаете о том, что должен быть консенсус, чтобы каждое из государств-членов в отдельности и потом все вместе на основе консенсуса приняли это решение", - заявил Р.Алимов во вторник на расширенном заседании ученого совета Института Дальнего Востока РАН.

По его словам, ранее имели место определенные сложности, связанные с рассмотрением вопроса о возможном членстве Ирана в ШОС.

"Была проблема, она, на мой взгляд, еще продолжает оставаться, но не такой острой, одна из сторон приостановила свое позитивное отношение к процессу вступления Ирана в ШОС. Это было связано с тем, что на территории Ирана оказались граждане этой страны, которые разыскивались Интерполом", - сказал генсек ШОС.

"Посмотрим, как сценарий будет развиваться дальше. Сейчас я вижу, что есть позитивные сигналы по двусторонним отношениям, я не склонен их суперпозитивно воспринимать, но, встречаюсь с этими людьми и могу сказать, что шанс есть", - сказал Р.Алимов.