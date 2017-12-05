Испания отзывает европейские ордера на задержания в отношении нескольких бывших руководителей Каталонии

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена во вторник отозвал европейские ордера на задержания в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и нескольких бывших советников его кабинета - Антонио Комина, Льиса Пуча, Меричель Серрет и Клары Понсати.

Речь идет о бывших представителях руководства Каталонии, которые выехали в Бельгию после твердого ответа испанских властей на попытку проведения референдума о независимости 1 октября.

По сообщению испанской телерадиокомпании РТВЕ, решение уже донесено до сведения бельгийских властей.

В свою очередь, как объясняет сайт бельгийской газеты "Либр Бельжик", такой шаг испанских властей объясняется тем, что испанский судья П.Льярена хочет воспрепятствовать тому, чтобы бельгийское правосудие снизило уровень обвинений, за которые Мадрид преследует каталонских политиков: мятеж, неподчинение властям, растрата государственных средств, коррупция.

Накануне адвокаты К.Пучдемона и бывших членов его правительства заявили в брюссельском суде, что в Бельгии не существует наказаний за значительную часть вменяемых им фактов. Защита каталонцев делала акцент на политической мотивации процесса, затеянного Мадридом.

Испанские власти подчеркивают, что национальные ордера на арест отлученных от власти политиков сохраняются и их арестуют по возвращении в Испанию.