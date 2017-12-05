Лидеры Узбекистана и Афганистана обсудили в Ташкенте борьбу с терроризмом и наркотиками

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и прибывший накануне с официальным визитом в Ташкент афганский лидер Ашраф Гани провели во вторник переговоры в узком и расширенном форматах.
Как передает корреспондент "Интерфакса", стороны обсудили текущее состояние узбекско-афганских отношений и приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, в частности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также укреплению безопасности в Центральной Азии.
По итогам переговоров принято совместное заявление глав государств. Кроме того, подписан большой пакет межправительственных и межведомственных документов.
В частности, подписано межправительственное соглашение по обеспечению безопасности моста "Хайратон", связывающего две страны и о создании совместной комиссии по безопасности. Сторонами подписаны межправительственные соглашения о транзитной перевозке грузов, строительстве новой линии электропередачи из Узбекистана в Афганистан (мощность 500 кВт), сотрудничестве в строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Герат.
Также подписаны межгосударственные соглашения о правовой помощи в семейных, гражданских и уголовных делах, о пунктах перехода через госграницу, о сотрудничестве в сфере управления и взаимопомощи, а также торгово-экономическом сотрудничестве.
Достигнуто соглашение о сотрудничестве между министерствами высшего образования и сельского хозяйства. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами здравоохранения, в сфере стандартизации, торгово-промышленными палатами двух стран.
Во вторник президент Афганистана посетил площадь Мустакиллик (Независимости) и возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. В этот же день он посетил мусульманский комплекс Хазарати Имом, где ознакомился с историей мечети и гробниц, расположенных на этой территории. Глава Афганистана ознакомился с хранящимся здесь Кораном Османа, а также с другими историко-духовными памятниками.
Как сообщалось, в программе визита А.Гани запланировано посещение Бухары, где он встретится и выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Бухарского государственного университета.
Баку и Анкара согласовали план военного диалога на 2018 год – Минобороны Азербайджана
Джаббаров стал министром налогов Азербайджана – распоряжение президента
Азерэнержи в январе-ноябре сократил выработку электроэнергии на 2%
Нефть дешевеет после падения накануне, Brent торгуется у $62,3 за баррель
НФПП с третьей попытки смог отобрать аудитора финотчетности за 2017г
Основатель Carlo Pazolini признан банкротом
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 4 пострадали - МВД
Азеригаз за 11 месяцев газифицировал более 410 многоэтажных новостроек
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell на выставке Bakutel 2017: новейшие технологии и много развлечений
В Азербайджане реализуется проект «Совершенствование методик преподавания русского языка и литературы». Фоторепортаж
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ