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СНГ 05.12.2017 14:50

Лидеры Узбекистана и Афганистана обсудили в Ташкенте борьбу с терроризмом и наркотиками

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и прибывший накануне с официальным визитом в Ташкент афганский лидер Ашраф Гани провели во вторник переговоры в узком и расширенном форматах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", стороны обсудили текущее состояние узбекско-афганских отношений и приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, в частности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также укреплению безопасности в Центральной Азии.

По итогам переговоров принято совместное заявление глав государств. Кроме того, подписан большой пакет межправительственных и межведомственных документов.

В частности, подписано межправительственное соглашение по обеспечению безопасности моста "Хайратон", связывающего две страны и о создании совместной комиссии по безопасности. Сторонами подписаны межправительственные соглашения о транзитной перевозке грузов, строительстве новой линии электропередачи из Узбекистана в Афганистан (мощность 500 кВт), сотрудничестве в строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Герат.

Также подписаны межгосударственные соглашения о правовой помощи в семейных, гражданских и уголовных делах, о пунктах перехода через госграницу, о сотрудничестве в сфере управления и взаимопомощи, а также торгово-экономическом сотрудничестве.

Достигнуто соглашение о сотрудничестве между министерствами высшего образования и сельского хозяйства. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами здравоохранения, в сфере стандартизации, торгово-промышленными палатами двух стран.

Во вторник президент Афганистана посетил площадь Мустакиллик (Независимости) и возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. В этот же день он посетил мусульманский комплекс Хазарати Имом, где ознакомился с историей мечети и гробниц, расположенных на этой территории. Глава Афганистана ознакомился с хранящимся здесь Кораном Османа, а также с другими историко-духовными памятниками.

Как сообщалось, в программе визита А.Гани запланировано посещение Бухары, где он встретится и выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Бухарского государственного университета.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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