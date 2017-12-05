8 человек погибли при взрыве в Хомсе - СМИ

Жертвами мощного взрыва в сирийском городе Хомс во вторник стали восемь человек, сообщает межарабский информационный интернет-портал "Аль-Масдар".

Кроме того, сообщается о 16 пострадавших.

Согласно данным местных властей, бомба взорвалась внутри автобуса, в котором находилось почти три десятка пассажиров.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за теракт.