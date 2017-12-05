Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.018 RUR   0.029 GBR   2.2899 TRY   0.4383

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 7 Дек 8 Дек

Дальнее зарубежье 05.12.2017 14:51

8 человек погибли при взрыве в Хомсе - СМИ

Жертвами мощного взрыва в сирийском городе Хомс во вторник стали восемь человек, сообщает межарабский информационный интернет-портал "Аль-Масдар".

Кроме того, сообщается о 16 пострадавших.

Согласно данным местных властей, бомба взорвалась внутри автобуса, в котором находилось почти три десятка пассажиров.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за теракт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Шестеро погибли, более 30 пострадали в результате взрыва в Алеппо - СМИ Пять человек погибли в результате взрыва бомбы в автобусе в сирийском Хомсе Взрыв на сирийско-турецкой границе привел к гибели минимум 20 человек - СМИ Почти 30 человек погибли, не менее 100 госпитализированы после взрыва в турецком городе Суруч - МВД Турции Взрыв в сирийской провинции Хомс унес жизни 10 человек В сирийском Алеппо прогремел мощный взрыв, информации о пострадавших нет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az