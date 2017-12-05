Конституционный суд Австрии узаконил однополые браки

Австрийский конституционный суд принял решение, в соответствии с которым однополые пары в стране смогут вступать в официальный брак, сообщила во вторник газета "Индепендент".

Суд постановил, что законы, действующие в Австрии сейчас, ущемляют права однополых пар.

Газета напомнила, что на данный момент австрийские гомосексуалы могут вступать в юридическое партнерство, но не в официальный брак, как гетеросексуальные пары.

Новый закон, позволяющий однополым парам заключать брак, должен вступить в силу в начале 2019 года.