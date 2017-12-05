Компания Bakcell на выставке Bakutel 2017: новейшие технологии и много развлечений

Первый Oператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell примет активное участие в предстоящей 23-й Международной Выставке «Телекоммуникации и Информационные Технологии» Bakutel 2017. Оставаясь верной своей многолетней традиции, в этом году Bakcell будет снова рада приветствовать гостей и участников выставки на стенде компании, где их ждут ультрасовременные технологии, информация об удобных и современных продуктах, услугах и последних достижениях оператора, а также много развлечений, увлекательных игр и конкурсов.

«Выставка Bakutel - это замечательная возможность для компаний, занятых в сфере телекоммуникаций, продемонстрировать свои самые последние достижения, а для посетителей, особенно для продвинутых и современных пользователей, стать свидетелями демонстрируемых тут инноваций. Я уверен что, как и всегда, в этом году стенд Bakcell привлечёт много внимания, и станет приятным сюрпризом для всех гостей и даже участников выставки», говорит главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Гости стенда Bakcell на выставке Bakutel-2017 получат уникальную возможность впервые в Азербайджане увидеть демонстрацию готовности сети к технологии 5G, опробовать невероятные возможности технологии 4.5G Pro, а также стать свидетелями увлекательной демонстрации Robot Automation Latency с участием роботов. Это демонстрация, организуемая Bakcell совместно с Nokia, покажет всю важность низкого показателя задержки при обмене информацией, в обеспечении быстрой, эффективной и интеллектуальной коммуникации, а также всеобщей автоматизации. Посетители стенда получат уникальную возможность наблюдать невиданную доселе скорость передачи данных до 1 Гб/с, а также получат большую долю положительных эмоций, наблюдая за шоу роботов.

Кроме всего вышеперечисленного, посетители стенда Bakcell смогут ознакомиться с новейшими продуктами, предложениями и услугами компании Bakcell, такими как “Bakcell TaxFree app”, “Klass Postpaid”, “MyHour” и “Free Instagram”. Также, желающие приобрести абонентский пакет Microsoft Office 365, который в скором времени будет доступен корпоративным клиентам Bakcell, смогут оформить предзаказ прямо на стенде компании.

Вдобавок к этому, на стенде будут представлены 4 проекта, созданные молодыми Азербайджанскими разработчиками в рамках программы Applab, призванной помогать молодым специалистам в воплощении их идей, мобильных приложений и технологий на всем протяжении процесса создания, от пилотной версии до стадии готового продукта.

И конечно же, гости стенда Bakcell на выставке BakuTel 2017 не останутся без огромной порции развлечений. Они будет приглашены поучаствовать в игре по тренировке памяти от Ulduzum, чтобы выиграть подарки и узнать интересные подробности об этой выгодной программе лояльности от компании Bakcell.

Посетив «Зону Развлечений», гости стенда Bakcell смогут сфотографироваться в Фото/Видео будке, используя самые разнообразные рамки и фоны, и распечатать веселые фотографии себе на память.

И даже это еще не все! Кроме всего прочего, гости стенда получат возможность заработать бесплатный интернет-трафик, посетив «зону скорости» Sü[email protected] Zone. Тут будет остановлена беговая дорожка с большим монитором (спидометром), и гости смогут заработать мегабайты интернет-трафика, пробежав по дорожке в течение 30 секунд. Приняв этот вызов и пробежав по беговой дорожке на скорость, участники получат заработанные мегабайты на свой номер в течение следующего дня. Даже если участник не является абонентом Bakcell, ему будет предоставлена возможность подарить эти мегабайты другу.

Bakcell приглашает всех гостей и участников выставки Bakutel 2017 посетить стенд компании и получить незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89