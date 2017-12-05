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Регион 05.12.2017 15:12

Найдены развязки по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия - Лавров

Главы МИД "каспийской пятерки" договорились по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет, текст документа фактически готов к подписанию лидерами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на саммите в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "каспийской пятерки" в Москве.

Он отметил, что подписание документа должно состояться на пятом Каспийском саммите, который состоится в Казахстане в следующем году. "Надеемся, в первой половине это можно будет сделать", - сказал министр.

С.Лавров добавил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

Глава российского МИД также уточнил, что окончательное решение о сроках проведения саммита "пятерки" будет принимать руководство Казахстана, когда будут завершены технические и юридические аспекты работы над документом.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]