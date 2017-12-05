Найдены развязки по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия - Лавров

Главы МИД "каспийской пятерки" договорились по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет, текст документа фактически готов к подписанию лидерами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на саммите в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "каспийской пятерки" в Москве.

Он отметил, что подписание документа должно состояться на пятом Каспийском саммите, который состоится в Казахстане в следующем году. "Надеемся, в первой половине это можно будет сделать", - сказал министр.

С.Лавров добавил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

Глава российского МИД также уточнил, что окончательное решение о сроках проведения саммита "пятерки" будет принимать руководство Казахстана, когда будут завершены технические и юридические аспекты работы над документом.