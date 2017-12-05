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Регион 05.12.2017 15:21

Лавров рассчитывает, что на переговорах о статусе Каспия в Казахстане наряду с проектом Конвенции удастся рассмотреть ряд документов

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что, кроме Конвенции о правовом статусе Каспия, на рассмотрение лидеров прикаспийских государств в рамках встречи в Казахстане будет представлен также ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.

"По инициативе Туркменистана активно идет работ по подготовке межправительственных соглашений по экономическому сотрудничеству и по взаимодействию в сфере транспорта. Подчеркнули актуальность оформления отдельными протоколами сотрудничества между нашими правоохранительными структурами в таких целях, как борьба с браконьерством, терроризмом, преступностью", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД прикаспийских государств.

"В весьма продвинутой стадии согласования находится проект соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, базовый для формирования прочной системы мер доверия в регионе", - добавил министр.

"Все эти документы, о которых я упомянул, которые сейчас обсуждаются на уровне экспертов, мы рассчитываем вынести на одобрение саммита в Казахстане наряду с проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - отметил он.

Министр добавил, что "отдельно затронули проблематику реализации рамочной Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря".

"Мы отметили готовность всех наших стран в самое ближайшее время принять протокол к Тегеранской конвенции, протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Российская сторона исходит из того, что этот протокол будет подписан до подписания конвенции или в тот момент, когда она будет одобряться главами государств", - заключил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАСПИЙ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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