Мир в Афганистане позволит активно развиваться всей Центральной Азии, считает президент Узбекистана

Ташкент поддерживает все практические меры по стабилизации ситуации в Афганистане, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Мы не раз заявляли, что проблемы Афганистана не могут быть решены военным путем, главный и правильный путь - это мирный политический диалог", - сказал узбекский лидер журналистам по окончании переговоров в Ташкенте с афганским президентом Ашрафом Гани.

При этом он подчеркнул, что мир в Афганистане позволит активно развиваться всей Центральной Азии.

"Наша первая задача - оказать всестороннее содействие в вовлечении Афганистана в региональные экономические и социальные процессы", - подчеркнул Ш.Мирзиеев.

По его словам, по итогам переговоров достигнуты важные соглашения, которые важны не только для Узбекистана и Афганистана, но и для всех стран региона. В частности, о строительстве с участием узбекских специалистов железной дороги "Мазари-Шариф - Шибирган - Маймана - Герат", которая, как отметил Ш.Мирзиеев, "имеет историческое значение".

Президент напомнил, что в минувшую среду афганская авиакомпания Kam Air совершила первый рейс Кабул - Ташкент, открыв пассажирское авиасообщение между Афганистаном и Узбекистаном.

"Это очень символично. Наша цель оказать содействие в восстановлении экономики, социальной сферы, в подготовке национальных кадров соседнему Афганистану ", - отметил глава Узбекистана.

Он также подчеркнул, что Ташкент и Кабул будут развивать культурно-гуманитарное сотрудничество. При этом Ш.Мирзиеев напомнил о создании на юге Узбекистана образовательного центра для афганских граждан. Президент также отметил, что стороны договорились об оказании в городе Тремезе (на границе с Афганистаном) медпомощи жителям соседней страны.

А.Гани накануне прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению главы Узбекистана.