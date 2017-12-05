В Тихом океане сформировался погодный феномен Ла-Нинья - метеобюро Австралии

Слабый погодный феномен Ла-Нинья, характеризующийся пониженной температурой воды, образовался в тропической части Тихого океана, говорится в сообщении метеорологической службы Австралии.

Ла-Нинья может принести обильные осадки в сельскохозяйственные и горнодобывающие регионы Австралии. Однако в этом году феномен будет непродолжительным и продлится до начала осени в Южном полушарии.

Названная по аналогии с теплым феноменом Эль-Ниньо, Ла-Нинья образуется в атмосфере в ответ на снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Она может вызвать холодные зимы в США, засуху в ряде регионов Бразилии и проливные дожди в тех частях Австралии, где добывается уголь.

По оценке аналитиков исследовательской компании BMI Research, во время Ла-Ниньи может наблюдаться повышенная волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию, включая кукурузу, соя-бобы, пшеницу, хлопок, сахар и кофе.