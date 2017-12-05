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Регион 05.12.2017 15:29

Грузинская партия Саакашвили планирует в связи с его задержанием в Киеве провести акцию протеста в центре Тбилиси

Грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) в связи с задержанием своего лидера, бывшего президента республики Михаила Саакашвили объявила о переходе "на особый режим работы" и призывала всех своих сторонников собраться в среду в центре Тбилиси на акцию протеста.

"Наша партия объявляет решающую борьбу за Грузию и призывает каждого патриота, всех граждан Грузии, для которых дороги идеалы свободы, выйти в среду в 14 часов на проспект Руставели и принять участие в "манифестации чести"", - говорится в заявлении ЕНД.

Как заявил на брифинге один из лидеров ЕНД Ника Мелия, олигархи Украины и Грузии "сообща выступили против своих народов, поэтому мы объявляем им решающую борьбу".

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СТОРОННИКИ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]