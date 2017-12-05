Грузинская партия Саакашвили планирует в связи с его задержанием в Киеве провести акцию протеста в центре Тбилиси

Грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) в связи с задержанием своего лидера, бывшего президента республики Михаила Саакашвили объявила о переходе "на особый режим работы" и призывала всех своих сторонников собраться в среду в центре Тбилиси на акцию протеста.

"Наша партия объявляет решающую борьбу за Грузию и призывает каждого патриота, всех граждан Грузии, для которых дороги идеалы свободы, выйти в среду в 14 часов на проспект Руставели и принять участие в "манифестации чести"", - говорится в заявлении ЕНД.

Как заявил на брифинге один из лидеров ЕНД Ника Мелия, олигархи Украины и Грузии "сообща выступили против своих народов, поэтому мы объявляем им решающую борьбу".