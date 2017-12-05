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Финансы 05.12.2017 15:33

НФПП с третьей попытки смог отобрать аудитора финотчетности за 2017г

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определился с аудитором финансовой отчетности фонда за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Отбор проводился методом опроса котировок. При этом выбрать аудитора удалось только с третьего раза.

"Nexia EA проведет аудит финотчетности НФПП за 2017 год. Стороны 15 ноября заключили соответствующий контракт", - отметили в Минэкономики.

Стоимость контракт составляет 14,16 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, аудит финотчетности НФПП за 2016 год проводила аудиторская компания RSM Azerbaijan.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]