НФПП с третьей попытки смог отобрать аудитора финотчетности за 2017г

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определился с аудитором финансовой отчетности фонда за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Отбор проводился методом опроса котировок. При этом выбрать аудитора удалось только с третьего раза.

"Nexia EA проведет аудит финотчетности НФПП за 2017 год. Стороны 15 ноября заключили соответствующий контракт", - отметили в Минэкономики.

Стоимость контракт составляет 14,16 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, аудит финотчетности НФПП за 2016 год проводила аудиторская компания RSM Azerbaijan.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов