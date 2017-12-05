Нефть дешевеет после падения накануне, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов во вторник после падения в понедельник.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подешевели на $0,18 (0,29%) - до $62,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь к указанному времени снизились на электронных торгах на бирже NYMEX на $0,3 (0,52%) - до $57,17 за баррель.

По итогам предыдущей сессии фьючерсы подешевели на 1,5-2% на опасениях, что подъем котировок в последнее время может вызвать рост нефтедобычи на сланцевых месторождениях в США.

Официальные данные о резервах топлива в США министерство энергетики опубликует в среду в 19:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение запасов нефти за минувшую неделю на 4,1 млн баррелей.

Между тем добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 80 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за полгода 32,47 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Ранее аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent на 2018 год до $62 за баррель с $58 за баррель, для WTI - до $57,5 с $55 за баррель.