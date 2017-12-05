Основатель Carlo Pazolini признан банкротом

Арбитражный суд Москвы 29 ноября признал несостоятельным (банкротом) основателя и владельца обувного ритейлера Carlo Pazolini бизнесмена Илью Резника, следует из материалов дела. Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердил его финансовым управляющим Германа Логинова.

Отчет финансового управляющего о возможности завершения процедуры реализации имущества суд назначил на 30 мая 2018 года. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 3 апреля признал обоснованным заявление Автоторгбанка о банкротстве Резника.

Требование банка основано на вступившем в законную силу решении суда о задолженности Резника в размере $10,2 млн как поручителя по кредиту, выданному ЗАО "Фирма Анта", которому принадлежат права на товарные знаки, под которыми работает ритейлер Carlo Pazolini.

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга гражданина и включил его долг перед банком в размере 660,3 млн рублей (долг и госпошлина) в реестр кредиторов бизнесмена.

По итогам 2015 года Carlo Pazolini с выручкой в 7,3 млрд рублей заняла восьмое место по обороту на российском рынке обуви, а среди российских компаний - четвертое после "Центробуви", Kari и Zenden, согласно Euromonitor International.

В настоящее время, по данным сайта Carlo Pazolini, у ритейлера насчитывается более 130 магазинов в России, также есть магазины в Италии, Греции, Чехии, Молдавии, на Украине, в Азербайджане и Китае. "Все данные сайта актуальные, компания работает и развивается", - отметил И.Резник.

Бренд Carlo Pazolini зарегистрирован в Италии в 1990 году. Компания с головным офисом в Москве занимается производством и продажей обуви и аксессуаров под собственными торговыми марками Carlo Pazolini, Carlo Pazolini Couture и Adami.