В Азербайджане учрежден орден «За отвагу».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», предусматривающих учреждение ордена «За отвагу».
Р.Бабаев
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