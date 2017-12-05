В Азербайджане учрежден орден «За отвагу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», предусматривающих учреждение ордена «За отвагу».

Р.Бабаев