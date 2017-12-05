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Внутренняя политика 05.12.2017 16:21

В Азербайджане учрежден орден «За отвагу»

В Азербайджане учрежден орден «За отвагу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», предусматривающих учреждение ордена «За отвагу».

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, УЧРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]