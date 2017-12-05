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Дальнее зарубежье 05.12.2017 18:30

Иран проводит дестабилизирующую политику в регионе, в том числе в Йемене и Сирии - Тилллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что в ходе переговоров в Брюсселе стороны уделили внимание не только способам обеспечить полное выполнение соглашения по иранской ядерной программе, но и подрывной активности Ирана в регионе.

"В то же время мы осознаем, что Иран осуществляет целый ряд дестабилизирующих действий в регионе. Мы видели это недавно с баллистическими ракетами, которые запускают из Йемена, и которые, как мы полагаем, имеют своим происхождением Иран", - сказал он во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Согласно утверждениям госсекретаря, Иран помогает повстанцам-хуситам в Йемене, направляет оружие и ополченцев в Сирию, что вызывает "дестабилизирующий эффект", а также поддерживает ливанское движение "Хезболла".

"Эти вопросы, эту активность Ирана нельзя игнорировать, на них нельзя не дать ответа. Мы намерены продолжать действовать так, чтобы Иран понимал: это неприемлемо для нас; и мы также собираемся продолжить работать с европейскими партнерами по этому делу", - отметил Р.Тиллерсон.

При этом он назвал все эти действия Тегерана "угрозой многим нашим общим ценностям".

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]