Бывший румынский король Михай I скончался в Швейцарии

Бывший румынский король Михай I ушел из жизни во вторник в возрасте 96 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Королевский дом Румынии.

Отмечается, что он скончался в своей резиденции, расположенной в швейцарском муниципалитете Обон.

Михай I являлся представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, взошел на престол в 1940 году и царствовал в течение семи лет. В 1947 году он был вынужден отречься от престола и затем эмигрировал в Швейцарию.

В прошлом году семья бывшего монарха объявила, что у него диагностирован ряд тяжелых заболеваний, в том числе лейкемию.