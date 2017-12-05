Реформы в Грузии приближают страну к НАТО - Столтенберг

Реформы, которые проводятся сейчас в Грузии, приближают страну к НАТО, у Альянса налажено замечательное сотрудничество с Тбилиси, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы проведем заседание комиссии НАТО-Грузия, где обсудим вопрос безопасности, а также реформы, которые сейчас проводятся в стране и которые приближают Грузию к НАТО", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас замечательное сотрудничество, наши войска служат бок о бок в Афганистане и проходят совместную подготовку в Грузии", - добавил Й.Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил, что участники комиссии НАТО-Грузия обсудят "области, в которых они могли бы сотрудничать еще теснее, как, например, по вопросу безопасности Черного моря".