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СНГ 05.12.2017 16:51

К Новому году в Москве установят 268 елок

В ходе подготовки Москвы к новогодним праздникам в городе будет установлено около 3,9 тыс. новогодних конструкций и 268 елей, сообщил журналистам во вторник глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.

"Москва ежегодно к Новому году украшается и количество адресов и площадок, на которых появляются праздничные конструкции и ели, становится все больше и больше. В этом году установку новогодних конструкций и елей мы планируем завершить к 15 декабря", - сказал Г.Гасангаджиев.

Он отметил, что на праздничных конструкциях и елях используется светодиодное освещение. "Это позволяет существенно экономить электроэнергию. По нашим оценкам, до миллиона киловатт", - сказал руководитель департамента.

Он заметил, что в этом году 56 елей от общего числа на площадях Москвы будет установлено за счет спонсоров.

"Всего, по нашим оценкам, программа новогоднего украшения Москвы потребует порядка 600 млн рублей. Однако благодаря тому, что в предыдущие годы мы накопили некоторый объем праздничных конструкций, нам удалось снизить затраты на украшение города примерно на 30%", - добавил Г.Гасангаджиев.

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Тэги: МОСКВА, ПРАЗДНИК, ЕЛКИ, ЗАТРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]