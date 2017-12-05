Баку и Анкара согласовали план военного диалога на 2018 год – Минобороны Азербайджана

Х заседание азербайджано-турецкого Военного диалога высшего уровня (ВДВУ) начало свою работу во вторник в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана

«В Баку 5 декабря начало свою работу Х заседание азербайджано-турецкого ВДВУ. В рамках проведенных пленарных заседаний делегаций в расширенном составе, стороны представили брифинги о состоянии региональной безопасности. Заседание продолжило свою работу в составе рабочих групп»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что стороны до 7 декабря обсудят текущее состояние и перспективы азербайджано-турецкого сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной сфере, а также вопросы укрепления дружеских отношений между Вооруженными Силами двух стран и основные направления решения предстоящих задач.

«В ходе обсуждений в рамках военного диалога будут проанализированы работы, проделанные в текущем году, и согласован план действий на 2018 год», - отмечается в сообщении.

Сопредседателями заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой - начальник главного управления по планам и принципам Генштаба ВС Турции генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи.

Последнее IX заседание азербайджано-турецкого военного диалога Высшего уровня состоялось в декабре 2016 года в Анкаре.

Ф.Исазаде