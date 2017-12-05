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Дальнее зарубежье 05.12.2017 20:00

Госсекретарь США заявил о приверженности Вашингтона союзническим связям с Европой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник в Брюсселе о приверженности Вашингтона союзническим связям с Европой, сказав, что безопасность США обеспечена лучше всего, когда союзники помогают нести общую ношу.

"Подобные встречи демонстрируют сильную приверженность США альянсу с Европой и важной роли, которую он играет в наших целях в области безопасности. Наши союзнические связи являются долгосрочными и опираются на общие ценности и безопасность по обе стороны Атлантики", - сказал Р.Тиллерсон на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранной политике Федерикой Могерини в здании Совета ЕС.

Р.Тиллерсон приветствовал усиление и углубление сотрудничества между НАТО и ЕС, сказав, что США крайне удовлетворены этим.

Госсекретарь также дал высокую оценку твердой позиции европейских союзников в отношении Северной Кореи.

"Мы должны направить совместный сигнал о том, что мы не согласны с их программой ядерного оружия и что наша цель - сделать Корейский полуостров свободным от ядерного оружия. Экономическое давление будет продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своей программы или не начнет переговоры по ней", - сказал Р.Тиллерсон.

Госсекретарь подчеркнул важность глобальной победы над экстремистской группировкой ИГИЛ (запрещена в России) и общих усилий в борьбе с терроризмом, где бы он ни поднимал голову.

По словам Р.Тиллерсона, США и их европейские союзники вместе прилагают усилия для того, чтобы Иран придерживался ядерного соглашения. "В то же время, мы признаем, что Иран предпринимает в регионе дестабилизирующие шаги, такие как ракетный обстрел Эр-Рияда, оказание поддержки хуситам в Йемене и оказание поддержки террористической организации "Хезболла". Эти действия нельзя игнорировать, и они не останутся без ответа", - сказал он.

Р.Тиллерсон заверил, что США заставят Иран заплатить за эти действия.

Он также подчеркнул важность продолжения мирного процесса в Сирии. "Мы должны двигаться в направлении процесса примирения в Сирии. Мы приветствуем продолжение переговоров в Женеве и окажем им всевозможную поддержку, чтобы удержать стороны за столом переговоров", - сказал он.

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Тэги: США, ЕС, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]