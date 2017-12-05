Госсекретарь США заявил о приверженности Вашингтона союзническим связям с Европой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник в Брюсселе о приверженности Вашингтона союзническим связям с Европой, сказав, что безопасность США обеспечена лучше всего, когда союзники помогают нести общую ношу.
"Подобные встречи демонстрируют сильную приверженность США альянсу с Европой и важной роли, которую он играет в наших целях в области безопасности. Наши союзнические связи являются долгосрочными и опираются на общие ценности и безопасность по обе стороны Атлантики", - сказал Р.Тиллерсон на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранной политике Федерикой Могерини в здании Совета ЕС.
Р.Тиллерсон приветствовал усиление и углубление сотрудничества между НАТО и ЕС, сказав, что США крайне удовлетворены этим.
Госсекретарь также дал высокую оценку твердой позиции европейских союзников в отношении Северной Кореи.
"Мы должны направить совместный сигнал о том, что мы не согласны с их программой ядерного оружия и что наша цель - сделать Корейский полуостров свободным от ядерного оружия. Экономическое давление будет продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своей программы или не начнет переговоры по ней", - сказал Р.Тиллерсон.
Госсекретарь подчеркнул важность глобальной победы над экстремистской группировкой ИГИЛ (запрещена в России) и общих усилий в борьбе с терроризмом, где бы он ни поднимал голову.
По словам Р.Тиллерсона, США и их европейские союзники вместе прилагают усилия для того, чтобы Иран придерживался ядерного соглашения. "В то же время, мы признаем, что Иран предпринимает в регионе дестабилизирующие шаги, такие как ракетный обстрел Эр-Рияда, оказание поддержки хуситам в Йемене и оказание поддержки террористической организации "Хезболла". Эти действия нельзя игнорировать, и они не останутся без ответа", - сказал он.
Р.Тиллерсон заверил, что США заставят Иран заплатить за эти действия.
Он также подчеркнул важность продолжения мирного процесса в Сирии. "Мы должны двигаться в направлении процесса примирения в Сирии. Мы приветствуем продолжение переговоров в Женеве и окажем им всевозможную поддержку, чтобы удержать стороны за столом переговоров", - сказал он.
Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ
Баку и Анкара согласовали план военного диалога на 2018 год – Минобороны Азербайджана
Джаббаров стал министром налогов Азербайджана – распоряжение президента
Нефть будет стоить между $50 и $70 за баррель - Petronas
Чистая прибыль AzInTelecom за 2016г превысила 32,5 млн манатов
Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом
Четыре человека погибли в результате ДТП в пригороде Баку – МЧС Азербайджана
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Azerfon объявляет о назначении нового главного исполнительного директора
Компания Bakcell на выставке Bakutel 2017: новейшие технологии и много развлечений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ