Курс манат/доллар на 6 декабря - 1,7 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 декабря установил на уровне 1,7 манат/$1 (5 декабря - 1,7001 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова