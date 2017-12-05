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Дальнее зарубежье 05.12.2017 20:19

Премьер Ливана заявил о намерении остаться на посту

Премьер-министр Ливана Саад Харири официально сообщил, что он не будет уходить в отставку, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Это решение политик озвучил после первой встречи кабинета министров Ливана с начала ноября, с тех пор, как С.Харири объявил о намерении уйти в отставку.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с премьерского поста, что стало неожиданностью для ливанских политиков.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, но приезжал, в частности, в Париж, где встречался с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Позднее С.Харири вернулся в Бейрут и заявил, что отложил решение об отставке.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]