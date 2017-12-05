Премьер Ливана заявил о намерении остаться на посту

Премьер-министр Ливана Саад Харири официально сообщил, что он не будет уходить в отставку, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Это решение политик озвучил после первой встречи кабинета министров Ливана с начала ноября, с тех пор, как С.Харири объявил о намерении уйти в отставку.
В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с премьерского поста, что стало неожиданностью для ливанских политиков.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.
После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, но приезжал, в частности, в Париж, где встречался с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
Позднее С.Харири вернулся в Бейрут и заявил, что отложил решение об отставке.
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