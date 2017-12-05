Чистая прибыль AzInTelecom за 2016г превысила 32,5 млн манатов

Чистая прибыль ООО "AzInTelecom" за 2016 год составила 32 млн 538,67 тыс. манатов против убытка в размере 12 млн 697,646 тыс. манат за 2015 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, за 2016 год доходы AzInTelecom составили 37 млн 356,989 тыс. манатов (спад на 25,5%). При этом себестоимость услуг и продаж составила 13 млн 64,79 тыс. манатов (спад на 13,2%). Операционная прибыль предприятия за 2016 год составила 23 млн 395,636 тыс. манатов (рост в 2,6 раза), отчисления по налогу с прибыли – 8 млн 640,925 тыс. манат.

Согласно финансовой отчетности, AzInTelecom увеличила в 2016 году активы на 25,3% - до 67 млн 574,288 тыс. манатов. При этом в 2016 году краткосрочные активы сократились на 27,8% - до 13 млн 212,423 тыс. манатов, долгосрочные активы – увеличились на 52,5% - до 54 млн 361,865 тыс. манат.

Обязательства на 1 января 2017 года равны 22 млн 142,959 тыс. манат (спад на 46,4%), в том числе краткосрочные – 21 млн 832,671 тыс. манат, долгосрочные – 310,288 тыс. манатов.

Капитал AzInTelecom равен 45 млн 431,329 тыс. манат (рост в 3,6 раза), в том числе уставный капитал – 8,146 тыс. манатов (не изменился).

ООО «AzInTelecom» создано в июне 2015 года решением министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ). Предприятие специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в страну, и в предоставлении инфраструктуры сервиса (IaaS) при недавно созданном Центре обработки данных.

AzInTelecom функционирует в подчинении МТСВТ.

Н.Аббасова