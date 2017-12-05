РФ заинтересована в недопущении раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке - Лавров

Россия чрезвычайно заинтересована в том, чтобы на Ближнем Востоке не произошло раскола по конфессиональному признаку, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом регионе (Ближний Восток - ИФ) традиционно мирно сосуществовали представители самых разных этнических конфессиональных групп, там зародились ключевые мировые религии, и мы кровно заинтересованы в том, чтобы не допустить раскола по конфессиональному признаку в этом ключевом регионе мира", - сказал С.Лавров на встрече с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

По словам министра, усилия России по урегулированию проблем на Ближнем Востоке направлены также на облегчение участи христиан в этом регионе.

"Одновременно предпринимаем усилия по налаживанию инклюзивного национального диалога по урегулированию проблем Сирии, Ирака, Ливии, других стран региона с тем чтобы оставить в стороне распри и объединиться в борьбе с террористической угрозой", - сказал он.

С.Лавров отметил, что "это будет способствовать и облегчению участи христиан".

"Этому уже помогло освобождение Пальмиры, Алеппо, этому помогает и создание зон деэскалации, о которых договорились в рамках астанинского процесса", - добавил министр.