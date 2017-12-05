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ТЭК 05.12.2017 18:57

Нефть будет стоить между $50 и $70 за баррель - Petronas

Мировые цены на нефть стабилизируются в диапазоне $50-$70 за баррель, говорится в публикованном в понедельник докладе Национальной малазийской нефтяной корпорации Petronas.

"Мы считаем, что ожидаемые цены на сырую нефть будут колебаться в пределах между 50 и 70 долларами за баррель", - цитирует доклад Petronas арабская служба CNBC, добавляя, что уровень в $100 за баррель "ушел в прошлое".

По мнению авторов доклада, рынок получит ускорение процесса ребалансировки за счет однозначной непрерывной тенденции роста мирового спроса на нефть, которая сопровождается снижением запасов сырья и топлива.

"В настоящее время мировой спрос на нефть составляет 98 млн баррелей в сутки, ожидается, что в 2018 году этот показатель возрастет на 1,4 млн", - отмечают аналитики компании.

60% роста спроса, по их мнению, будет обеспечен за счет государств азиатско-тихоокеанского региона, в частности, Китая и Индии.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, PETRONAS, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]