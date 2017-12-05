Пресс-релиз

5 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет онлайн-видеоконференция с представителями Северо-Кавказского федерального университета, которые расскажут об условиях поступления и обучения в вузе. К участию приглашаются учащиеся школ, колледжей и техникумов города Баку, а также их родители.

Начало – в 16:00 часов.

6 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие персональной выставки бакинского художника Бориса Щетинкина «Прикосновение сердцем».

Начало – в 17:00 часов.

8 декабря в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее искусств Азербайджана заведующая фондом живописи музея, заслуженный работник культуры Азербайджана Мехрибан Нуриева проведет лекцию на тему «Баку глазами русских художников конца XIX – начала XX веков». Она будет сопровождаться показом цветных фотографий хранящихся в фондах музея картин русских художников, посетивших Азербайджан в этот период и запечатлевших виды Баку на своих полотнах. Среди них «Вид Баку с моря» Петра Верещагина (1872 года), живописная и графические работы Ивана Щеблыкина, уникальные картины Федора Модорова, написанные в 20-х годах ХХ века.

Начало – в 12:00 часов.

9 декабря во всех регионах России и за рубежом состоится Международная акция «Тест по истории Отечества», организатором которой выступает Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В Азербайджане акция будет проходить в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, дом 20).

Участникам акции будет предложено за 40 минут ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все периоды истории России, вплоть до современных событий. Задания теста подготовлены учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Проверить свои знания по истории России смогут все желающие независимо от возраста, пола или уровня образования.

Регистрация участников начинается в 10:00 часов.

11 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится тематическая встреча, посвященная 530-летию Московского Кремля.

Начало – в 15:00 часов.

11 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) cостоится премьерный показ документального фильма «Звезды Сорина», который расскажет о жизни и деятельности педагога, руководителя астрономического кружка города Баку Сергея Ивановича Сорина. Фильм снят творческой группой РИКЦ (автор идеи и оператор -

Дмитрий Пономарев, звукорежиссер и оператор - Павел Гнусарёв, режиссер-монтажер - Рауф Алиев).

Начало – в 19:00 часов.

12 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. В программе – открытие тематической фотовыставки и праздничный концерт.

15 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Работа с текстом на уроках русского языка и литературы как средство интеллектуального и речевого развития школьников».

Начало – в 15:00 часов.

16 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится состоится встреча с участниками молодежных проектов, реализованных Россотрудничеством в 2017 году, и представителями молодежных организаций.

Начало – в 12:00 часов.

16 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку будет представлен спектакль «Сны». Он представляет собой литературно-музыкальную постановку, основанную на стихотворениях молодых бакинских поэтов. Молодые авторы попробуют взглянуть по новому на собственные тексты, проводя параллели с произведениями Габриэля Гарсия Маркеса – колумбийского писателя, одного из ярчайших представителей направления магического реализма, лауреата Нобелевский премии по литературе

Начало – в 14:00 часов.

22 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится вечер памяти Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде. С лекцией о жизни и боевом пути советского лейтенанта и югославского партизана выступит молодой исследователь Ильгам Аббасов.

Начало – в 16:00 часов.

23 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится вечер лезгинского фольклора, приурочены к выходу книги «Зи зари халкь» («Мой поэтический народ») писателя, поэта и композитора, главного редактора газеты «Самур», художественного руководителя ансамбля «Сувар» Седагет Керимовой. Мероприятие организовано совместно с редакцией газеты «Самур».

Начало – в 17:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).