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Регион 05.12.2017 17:52

Заседание Совета ассоциации ЕС - Грузия отложено - пресс-служба Совета ЕС

Намеченное на пятницу, 8 декабря, в Брюсселе очередное заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия отложено, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Ранее во вторник в коммюнике Совета ЕС сообщалось, что в повестке дня очередного заседания на уровне министров обзор состояния отношений между ЕС и Грузией, результатов выполнения Соглашения об ассоциации между ними.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]