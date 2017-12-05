Заседание Совета ассоциации ЕС - Грузия отложено - пресс-служба Совета ЕС

Намеченное на пятницу, 8 декабря, в Брюсселе очередное заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия отложено, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Ранее во вторник в коммюнике Совета ЕС сообщалось, что в повестке дня очередного заседания на уровне министров обзор состояния отношений между ЕС и Грузией, результатов выполнения Соглашения об ассоциации между ними.