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Дальнее зарубежье 05.12.2017 17:55

Британский министр по Brexit Дэвис ожидает скорого завершения первого этапа переговоров

Великобритания в скором времени достигнет договоренности в рамках первого этапа переговоров по выходу страны из ЕС, цитирует во вторник телеканал "Скай Ньюз" британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Мы проводили переговоры в Брюсселе последние несколько дней и достигли прогресса. Но мы еще не пришли к окончательному результату. В то же время, я считаю, что мы близки к завершению первого этапа переговоров и переходу к обсуждению будущих торговых отношений", - заявил Д.Дэвис, выступая в палате общин парламента Великобритании.

Он отметил, что остается еще несколько вопросов, которые необходимо решить в последующие дни.

В понедельник руководители ЕС и Великобритании не смогли завершить согласование условий Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье отметила, что сторонам "требуются дополнительные переговоры".

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС и Великобритания все еще могут согласовать сделку по Brexit в декабре.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СДЕЛКА, ДЭВИС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]