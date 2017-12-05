Британский министр по Brexit Дэвис ожидает скорого завершения первого этапа переговоров

Великобритания в скором времени достигнет договоренности в рамках первого этапа переговоров по выходу страны из ЕС, цитирует во вторник телеканал "Скай Ньюз" британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.
"Мы проводили переговоры в Брюсселе последние несколько дней и достигли прогресса. Но мы еще не пришли к окончательному результату. В то же время, я считаю, что мы близки к завершению первого этапа переговоров и переходу к обсуждению будущих торговых отношений", - заявил Д.Дэвис, выступая в палате общин парламента Великобритании.
Он отметил, что остается еще несколько вопросов, которые необходимо решить в последующие дни.
В понедельник руководители ЕС и Великобритании не смогли завершить согласование условий Brexit.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье отметила, что сторонам "требуются дополнительные переговоры".
Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС и Великобритания все еще могут согласовать сделку по Brexit в декабре.
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