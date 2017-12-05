Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Австрию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве страны.
«В рамках визита Э.Мамедъяров 6 декабря проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках нагорно-карабахского урегулирования», - отметили в МИД.
Кроме этого, глава МИД примет участие в СМИД ОБСЕ, который пройдет 7-8 декабря в Вене.
А.Азизов
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