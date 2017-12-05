Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.018 RUR   0.029 GBR   2.2899 TRY   0.4383

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 7 Дек 8 Дек

Карабахский конфликт 05.12.2017 22:13

Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Австрию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве страны.

«В рамках визита Э.Мамедъяров 6 декабря проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках нагорно-карабахского урегулирования», - отметили в МИД.

Кроме этого, глава МИД примет участие в СМИД ОБСЕ, который пройдет 7-8 декабря в Вене.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, АВСТРИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава иранского МИД останется в Вене минимум до конца этой недели Лавров проведет переговоры в Москве с министром по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Главы МИД Азербайджана и Австрии обсудили карабахскую проблему Глава МИД Австрии прибывает в Азербайджан Армянские войска должны быть выведены с территории Азербайджана – глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]