Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Австрию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве страны.

«В рамках визита Э.Мамедъяров 6 декабря проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках нагорно-карабахского урегулирования», - отметили в МИД.

Кроме этого, глава МИД примет участие в СМИД ОБСЕ, который пройдет 7-8 декабря в Вене.

А.Азизов