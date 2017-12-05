Четыре человека погибли в результате ДТП в пригороде Баку – МЧС Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки "Mercedes" и грузовика произошло в пригороде Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС республики.

В результате ДТП погибли четыре человека.

Ранее местные СМИ сообщали о пяти погибших.

«ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля Mercedes с легковым автомобилем марки Mercedes на территории Гарадагского района Баку. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки. Тела погибших были извлечены спасателями МЧС», - отметили в ведомстве.

А.Азизов