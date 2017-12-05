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Происшествия 05.12.2017 22:32

Четыре человека погибли в результате ДТП в пригороде Баку – МЧС Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки "Mercedes" и грузовика произошло в пригороде Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС республики.

В результате ДТП погибли четыре человека.

Ранее местные СМИ сообщали о пяти погибших.

«ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля Mercedes с легковым автомобилем марки Mercedes на территории Гарадагского района Баку. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки. Тела погибших были извлечены спасателями МЧС», - отметили в ведомстве.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]