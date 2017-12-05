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Спорт 05.12.2017 22:34

Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российские спортсмены могут выступить на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом, такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне, сообщает портал insidethegames.

"Членство Олимпийского комитета России приостановлено, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом", - говорится в сообщении.

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Тэги: МОК, РОССИЯ, ОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]