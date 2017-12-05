Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российские спортсмены могут выступить на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом, такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне, сообщает портал insidethegames.

"Членство Олимпийского комитета России приостановлено, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом", - говорится в сообщении.