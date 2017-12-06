Трамп в среду объявит о признании Иерусалима столицей Израиля - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в среду объявит о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля, и переносе туда американского посольства из Тель-Авива, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", - заявил чиновник.

По словам чиновника, отсрочка с признанием Иерусалима столицей Израиля никоим образом не способствовала достижению мира между палестинцами и израильтянами.

Он сообщил, что это решение касается также переноса американского посольства в Иерусалим, однако реализация этого "займет годы". Тем не менее, президент даст указание госдепартаменту начать процесс, связанный с переносом посольства.

Как отметил представитель Белого дома, решение о признании Иерусалима столицей вызвано стремлением привести в соответствие историческую и существующую реальности.

"Он рассматривает это как признание реальности, реальности исторической и современной", - сказал чиновник.

По его словам, решение президента также не означает изменения политики США в отношении границ. Вашингтон готов в случае согласия двух сторон конфликта поддержать его урегулирование на основе создания двух независимых государств.

По словам чиновника, признание Иерусалима столицей Израиля не меняет признания Соединенными Штатами статуса-кво мусульманской святыни - Храмовой горы.

Он заявил, что все руководители стран, с которыми Д.Трамп обсудил вопрос Иерусалима, подтвердили свою готовность продолжать участие в мирном процессе на Ближнем Востоке.

Накануне лидеры арабских и ряд других государств мира предупреждали, что признание Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы подорвет мирных процесс в регионе и выльется в серьезное нагнетание напряженности.

Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Д.Трампу, что решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим может подорвать основу для ближневосточного мирного урегулирования, сообщил офис главы государства.

Он в состоявшейся телефонной беседе с Д.Трампом, которая касалась признания Иерусалима столицей Израиля, подчеркнул, что не следует предпринимать мер, которые "лишат шансов установление мира на Ближнем Востоке", говорится в сообщении.

"Египетский президент подтвердил позицию Египта о том, что следует сохранить правовой статус Иерусалима в рамках международного признания и соответствующих резолюций ООН", - говорится в распространенном сообщении президентской администрации.