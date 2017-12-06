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СНГ 06.12.2017 09:57

Госдеп: США обеспокоены действиями России по ограничению свободы прессы

Принятие российского закона о СМИ-иноагентах является неправильным шагом, США всерьез обеспокоены действиями России по ограничению свободы прессы, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Мы считаем это неправильным. (...) Свобода слова, в том числе, касается и того, что другие правительства могут найти некомфортным. Это касается наших союзников и партнеров и также тех стран, с которыми у нас напряженные отношения", - сказала она в ходе брифинга.

"Мы обеспокоены, что они (российские власти - ИФ) могут, в конечном счете, угрожать репортерам, задерживать репортеров, выгонять репортеров из страны. Это то, что мы, как американцы, считаем неправильным. Мы верим в свободу слова. Мы серьезно обеспокоены в связи с действиями России по ограничению свободы прессы", - отметила Х.Нойерт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ПРЕССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]