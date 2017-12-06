Госдеп: США обеспокоены действиями России по ограничению свободы прессы

Принятие российского закона о СМИ-иноагентах является неправильным шагом, США всерьез обеспокоены действиями России по ограничению свободы прессы, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
"Мы считаем это неправильным. (...) Свобода слова, в том числе, касается и того, что другие правительства могут найти некомфортным. Это касается наших союзников и партнеров и также тех стран, с которыми у нас напряженные отношения", - сказала она в ходе брифинга.
"Мы обеспокоены, что они (российские власти - ИФ) могут, в конечном счете, угрожать репортерам, задерживать репортеров, выгонять репортеров из страны. Это то, что мы, как американцы, считаем неправильным. Мы верим в свободу слова. Мы серьезно обеспокоены в связи с действиями России по ограничению свободы прессы", - отметила Х.Нойерт.
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