В ЕС указали Украине, что генпрокуратура страны подрывает работу Национального антикоррупционного бюро

Украинские власти должны обеспечить независимость расследований антикоррупционных служб, подчеркивается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Публичное разглашение Генеральной прокуратурой расследования коррупции значительно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Представитель ЕВС указал на то, что "украинские власти должны активизировать свои усилия по обеспечению независимости, оперативного потенциала и полной эффективности антикоррупционных институтов".

По его словам, работа этих учреждений должна не подрываться, а укрепляться.

"Борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между ЕС и Украиной, на котором основывается успех других реформ", - отмечается в заявлении официального представителя ЕВС.