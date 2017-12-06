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Дальнее зарубежье 06.12.2017 10:14

В ЕС указали Украине, что генпрокуратура страны подрывает работу Национального антикоррупционного бюро

Украинские власти должны обеспечить независимость расследований антикоррупционных служб, подчеркивается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Публичное разглашение Генеральной прокуратурой расследования коррупции значительно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Представитель ЕВС указал на то, что "украинские власти должны активизировать свои усилия по обеспечению независимости, оперативного потенциала и полной эффективности антикоррупционных институтов".

По его словам, работа этих учреждений должна не подрываться, а укрепляться.

"Борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между ЕС и Украиной, на котором основывается успех других реформ", - отмечается в заявлении официального представителя ЕВС.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, КОРРУПЦИЯ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]