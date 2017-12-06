Белый дом обещает рассказать, что думает президент США Трамп о решении МОК отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады в Пхёнчхане

Официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс пообещала рассказать о том, что думает президент США Дональда Трамп о решении исполкома МОК отстранить российские сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года.

"У меня пока не было возможности напрямую поговорить с ним (Д.Трампом - ИФ) об этом решении. Но я, конечно же, буду рада обсудить это с ним и потом рассказать вам об этом", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Исполком МОК во вторник отстранил сборную РФ от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году в связи с выявленными систематическими нарушениями антидопинговых правил, оставив возможность чистым российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.

Решение о формате участия или неучастия в Олимпиаде будет принято на заседании Олимпийского собрания ОКР 12 декабря.