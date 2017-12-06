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Дальнее зарубежье 06.12.2017 10:29

Белый дом обещает рассказать, что думает президент США Трамп о решении МОК отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады в Пхёнчхане

Официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс пообещала рассказать о том, что думает президент США Дональда Трамп о решении исполкома МОК отстранить российские сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года.

"У меня пока не было возможности напрямую поговорить с ним (Д.Трампом - ИФ) об этом решении. Но я, конечно же, буду рада обсудить это с ним и потом рассказать вам об этом", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Исполком МОК во вторник отстранил сборную РФ от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году в связи с выявленными систематическими нарушениями антидопинговых правил, оставив возможность чистым российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.

Решение о формате участия или неучастия в Олимпиаде будет принято на заседании Олимпийского собрания ОКР 12 декабря.

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Тэги: США, ТРАМП, МОК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]